El puntero izquierdo de los albos se molestó por ser programado un sábado a las 12:00, tras jugar Copa Libertadores en Bolivia.

Colo-Colo volvió a los triunfos, el equipo de Gualberto Jara tuvo los mismos problemas defensivos que en los partidos anteriores, pero sacó la tarea adelante y venció por 2-1 a un pálido Deportes La Serena. Pablo Mouche entró al segunto tiempo y le entregó más velocidad a la banda izquierda, de hecho, el primer gol salió desde esa posición.

El argentino enfrentó a los medios en zona mixta, el ex Boca hizo sus descargos por la programación de la ANFP:

"Venimos de un viaje, en altura, viajar cuatro horas en avión y nos ponen el partido el sábado a las 12:00. El jugador les chupa un huevo, siempre quedamos expuestos. Tenemos una seguidilla de partidos y nos ponen primer partido del sábado. O nos suspenden el partido o, hermano, nos pones a la noche. Y si no hay seguridad, suspéndelo. Así piensan siempre, lo pensaron con la seguridad y le pegaron 400 bombazos a un jugador", comentó.

Además se refirió a lo que viene el miércoles a las 19:15 ante Athletico Paranaense: "El equipo anímicamente va a llegar muchísimo mejor, tenemos que ser inteligentes en estos días para recuperarnos bien, descansar, recuperar a los jugadores. Será importante la comunicación, plantear el partido de manera inteligente".

Mouche no quiso hablar sobre la negociación con Luiz Felipe Scolari: "No sé, no hablo del técnico. No quiero, dale, otra pregunta. No voy a hablar del técnico, muchachos, pregúntenle a Espina, a los indicados, a mí pregúntenme de fútbol. Respeto al técnico que está que está llevando una situación complicada. Lo otro es de los directivos y del mánager".