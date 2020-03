El argentino no tuvo pelos en la lengua a la hora de criticar lo que pasa en nuestro país.

Chile vive una verdadera crisis con la pandemia del Coronavirus y el sistema de salud está fuertemente cuestionado por la opinión pública. El mundo entero está paralizado por esta pandemia y Pablo Mouche salió a hablar de lo que sucede en Chile en el programa Sportia de TyC Sports:

"Hubiera preferido que esto se hubiera declarado hace 15 días. No pensé en volver a Argentina. El sistema de salud público es muy malo y la privada es carísima, pues no te cubre medicamentos en su totalidad y a la gente de clase media le toca el bolsillo", dijo.

"En el tema de salud, el sistema público es muy malo. Es uno de los puntos fuertes del estallido social en Chile, por lo que se peleaba. La privada es carísima, no te cubre el 100%, no te cubre medicamentos y toca fuerte el bolsillo para la clase media, pensando que en la salud pública es muy mala. Es un tema fuerte, se le acata al gobierno que no hace nada en ese aspecto", comentó.

Luego, Mouche agregó: "Acá en Chile, la salud pública es muy mala y la privada no te cubre el 100%. Solo están abiertos los supermercados y farmacias, pero no hay desabastecimiento. Ya no se ve gente corriendo por las calles".

Finalmente se refirió a las Fuerzas Armadas: "La situación en Chile está muy complicada. Se declaróestado de catástrofe y los carabineros y los militares patrullan la calle. Hoy en día las calles están desiertas, pero de momento uno puede encontrar cosas para comprar que son de suma necesidad, pero es un riesgo para todos".