Pablo Milad, Presidente de la ANFP se refiró al traslado de la final de la Copa Libertadores Femenina, cuya serie de grupos y fases clasificatorias se jugarán en Chile. Pero en una decisión inexplicable, la definición del torneo se jugará en Uruguay.

Al respecto, el timonel del balompié criollo nacional que "estaba todo hablado. Le dije al presidente de la Conmebol que no me parecía. Si lo votan, voy a pedir que sea a partir del próximo año y no este, que está tan encima".

"Esto se debería haber votado en consejo Conmebol. Se realiza en un solo país, vamos a ser firmes en esa posición. Imagínate que llega un equipo chileno a la final y tiene que jugar en Uruguay un mes después. Es un formato que quieren hacer, pero que no está aprobado por consejo", aseveró Milad.

Además, recordó las altas expectativas que había puesto sobre la participación de la Roja femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio, apelando a "estar entre las cuatro primeras del certamen".

"Me deje llevar por la emoción. Pienso que igual uno debe mirar más alto. No dije medalla, sino entre los cuatro primeros. No era loco pensar, con una clasificación así, que se podía hacer algo", señaló el ex dirigente de Curicó Unido.

De todas formas, valoró lo hecho por el equipo dirigido por José Letelier: "Quedamos conformes como dirigentes. Los resultados fueron negativos, pero las chicas entregaron todo lo que tenían".

Programación de la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2021

Sábado 7 de agosto. 15:00 hrs.: O'Higgins vs Universidad de Chile

Sábado 7 de agosto. 17:30 hrs.: Unión Española vs Ñublense

Sábado 7 de agosto. 20:00 hrs.: Universidad Católica vs Deportes La Serena

Domingo 8 de agosto. 12:30 hrs.: Santiago Wanderers vs Huachipato

Domingo 8 de agosto. 15:00 hrs.: Deportes Antofagasta vs Audax Italiano

Domingo 8 de agosto. 17:30 hrs.: Colo Colo vs Curicó Unido

Domingo 8 de agosto. 20:00 hrs.: Unión La Calera vs Everton

Lunes 9 de agosto. 11:00 hrs.: Cobresal vs Palestino