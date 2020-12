Pablo Milad y caso Rueda: “Hay una alta probabilidad de que deje la Selección Chilena”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, indicó que espera poder sellar pronto el caso de Reinaldo Rueda, quien suena con fuerza para dirigir a Colombia.

Después de varias semanas de incertidumbre, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a la inminente salida de Reinaldo Rueda de La Roja. El ex Intendente del Maule reconoció que el DT colombiano nunca expresó deseos de dejar la Selección Chilena, y aseguró que la probabilidad de que deje la banca nacional “es alta”, ya que su esposa no está contenta en Chile.

"Este tema ha sido muy interpretabale a través del tiempo, es bueno clarificar los términos. El presidente de la Federación de Colombia, Ramón Jesurún, me llamó para pedir autorización solamente en qué situación estaba Reinaldo Rueda, si es que estaba a gusto o quería, o tenía pensado, renunciar a la selección chilena", indicó en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Por su deferencia y la transparencia que tuvo, lo autoricé a conversar, porque tenía antecedentes que su mujer no estaba a gusto en nuestro país y tenía problemas que no había solucionado desde el punto de vista familiar", añadió el timonel del fútbol chileno.

"Se comunicó con Rueda, quien posteriormente me pidió la autorización para ir y hacer uso de sus vacaciones legales para dirigirs a Colombia, principalmente por su mujer, para que pudiera estar con sus padres, con su familia, para compensar los problemas que tenía en Chile", complementó.

"Esto también puede significar reuniones que pueda tener con la Federación; hoy en día el presidente de la Federación Colombiana está con coronavirus, internado.Me comuniqué con él para saber de su salud y también participó en la reunión de Commebol, pero es probable que lo den de alta hoy o mañana (jueves) y posterior a eso insistiré en la comunicación para una definción de cuál será la situación", agregó.

Con respecto a eso, Milad expresó que "hay una alta probabilidad que él pueda dejar la selección chilena, pero también hay una de que él vuelva. Eso tendremos que analizarlo una vez que ocurra y poderlo conversar para tomar una definición total de cuál van a ser los pasos seguir después de tener algo definitivo".

"El nunca me dio a conocer la intención de irse de Chile, eso quiero dejarlo claro; nunca me dio a conocer la intención, sino que me manifestó algunas situaciones con su mujer, con respecto a su salud, y más que nada eso, nunca me manifestó querer irse a Colombia. Todo se coordinó para conversar y definir de una vez por todas, nosotros no queremos que pase más tiempo de esta definición, porque necesitamos canalizar, por el hecho que se quiera quedar o ir", señaló.

Para concluir, Milad afirmó que para aclarar el panorama están aguardando a que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol se mejore de salud. "No quiero interrumpir, está en un hospital y es un tema importante. También aprovechar de hablar con Reinaldo para ver en qué situación está y definir los pasos a seguir con Jesurún”.

“Esperemos que sea esta semana, pretendemos y tenemos que canalizar hacia un trabajo pensando la eliminatoria del mes de marzo, ya sea con Rueda o sea con otro técnico", concluyó.