El presidente electo de la ANFP se defendió de las acusaciones que lo vinculan con el cuestionado extimonel del ente rector del fútbol chileno.

Uno de los cuestionamientos que más recibió Pablo Milad durante su campaña, fueron los correos que se habría enviado con Sergio Jadue.

“Sergio Jadue fue presidente de la ANFP por un buen periodo y medio, donde todos tuvimos relación con él porque era muy cercano con los presidentes. Hubo una reelección donde obtuvo 29 votos a favor. Todos apoyamos su gestión hasta ese momento”, señaló en conferencia de prensa.

Agregó, también, que él “era un dirigente que te llamaba cuando ganabas y esa relación se estableció por la situación de ser presidentes y por una cercanía de ascendencia árabe, por eso nos llamábamos primos”.

“Esto no significa que comparta las conductas de Sergio Jadue. Hace cuatro años no me comunico con él, pero hay muchos que aún lo hacen porque tienen una amistad. Debemos vivir con la marca de un hombre que no hizo bien las cosas en el fútbol chileno”, argumentó sobre su relación con Jadue.

Finalmente, Pablo Milad aclaró que “me equivoqué en una fecha de aproximación de cuando me comuniqué con él. Acepté que le envié los WhatsApp. Pero el correo no lo recuerdo y tampoco indica nada. Eso lo comprobó la auditoría forense en que no salimos involucrados en nada”.