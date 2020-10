Pablo Milad se manifestó sobre el retorno del público a los estadios

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, explicó que ya solicitó el regreso del público a los partidos, y que solo falta respuesta de las autoridades.

Son muchos los que ya están perdiendo la cabeza sin ir al estadio. Y es que ya han pasado más de 7 meses desde el último partido que tuvo público de manera presencial, por lo que ya se anhela el momento de regresar a la cancha.

Y aquel momento estaría próximo a resolverse. Así lo aclaró Pablo Milad, presidente de la ANFP, quien confesó ayer que ya solicitó a las autoridades de nuestro país conocer si podrán volver los hinchas al estadio, y cuando.

La idea de Milad es que el próximo partido de La Roja por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 sea con espectadores. Así, dependiendo de cómo se reaccione a la medida, también poder contar con hinchas en el Campeonato Nacional.

"Nosotros hicimos la solicitud. No es algo fácil, porque no sabemos cuál es la evolución -de la pandemia- después del plebiscito, qué puede suceder en 15 días más, si es que los índices pueden mantenerse o pueden subir, pero estamos a la espera de una respuesta concreta", detalló el ex intendente del Maule este miércoles en la ceremonia que homenajeó a la árbitra María Belén Carvajal.

"Nosotros tenemos la mejor disposición, y queremos y necesitamos que vaya público, porque la esencia de ser local no se vive cuando no hay público, no hay presión para los jugadores. Lo vivimos en Uruguay, que es una caldera cada vez que vamos, y solo se sentían las voces de los jugadores", añadió.

"Por eso digo que es una situación que hemos solicitado, se está estudiando, se está trabajando, no solo para esta Clasificatoria, sino que también para el resto del campeonato del fútbol chileno", finalizó.