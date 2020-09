Pablo Milad puso en duda la presencia de Mauricio Isla en Eliminatorias

Pablo Milad aseguró que están poniendo en una balanza los beneficios y los problemas que podrían significar citar a Mauricio Isla, quien aún está aislado con Covid-19.

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol, Pablo Milad, confirmó que Mauricio Isla es duda para enfrentar a Colombia y Uruguay tras hacerse público su contagio de coronavirus, y aseguró que en los próximos días tendrán una resolución al respecto, cuando la nómina se haga pública.

Sobre la llamada de Isla a La Roja, Milad aseguró que “se va a conocer el 1 de octubre, cuando se dé el listado oficial. Se están evaluando los pros y contras de su citación y se va a definir en los próximos días, y hay que ver como evoluciona él en el aspecto cardiorespiratorio", según replicó Cooperativa.

Con respecto a los protocolos sanitarios para viajar a Montevideo para enfrentar a Uruguay en el debut, el mandamás del fútbol chileno afirmó que “hay un trabajo logístico planificado, felizmente se confirmaron las fechas 8 y 13 de octubre para los partidos -Uruguay y Colombia-, pero los protocolos ya estaban con un proceso logístico planificado, lo habíamos discutido varias veces. Hay una planificación que se va a llevar casi al pie de la letra, con algunas excepciones de jugadores que van a llegar incluso un día antes del partido con Uruguay".

El ex intendente de la región del Maule también se refirió al cambio de horario ante Colombia debido a la franja electoral, y afirmó que "el partido va a ser televisado a las 21:30 horas de ese día, con Colombia, y el partido con Uruguay, estamos viendo la posibilidad de que cambien el horario, pero no depende directamente de nosotros, sino que de su Federación y los compromisos televisivos que ellos tengan. No ha habido respuesta y esperamos durante el día que llegue".

El dirigente también comentó el proyecto del nuevo Juan Pinto Durán, y afirmó: “San Bernardo está entre las opciones que tenemos para su contrucción, pero lo definiremos próximamente. Dispondremos en 1,5 millones de dólares para el inicio de las obras y también veremos si se mantendrá el nombre".

Para terminar, también habló sobre el posible llamado de Reinaldo Rueda a Sebastián Soto, jugador de origen estadounidense, y explicó: "estamos esperando una respuesta, él no ha manifestado el interés que esperamos y estamos tratando de convencerlo. Niklas Castro está habilitado para una convocatoria y para poder jugar".