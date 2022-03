Pablo Milad intentó explicar el fracaso de la selección chilena

Pablo Milad, admitió que “está difícil” alcanzar el repechaje para el Mundial de Qatar, de cara a la última fecha de las Clasificatorias, y reconoció que el paso de La Roja en este largo camino regional ha sido “un fracaso” en el punto de vista del objetivo.

En conversación con La Tercera, el timonel del balompié nacional declaró que “te podría decir que es un fracaso cuando uno parte con los chicos desde jóvenes y los proyecta para ir al Mundial. No es el caso mío, porque llevo casi un año y medio. Fracaso se podría decir desde el punto de vista de objetivos, eso sí”.

“Pero desde el punto de vista de proceso y cambio, te diría que no (es un fracaso). Hemos visto que hay chicos que se proyectan, que tienen cabida en la Selección y que son los futuros seleccionados. Pero hay temas preocupantes. ¿Hace cuánto no llevamos jugadores a Europa? Estamos terminando la ‘Generación Dorada’ que nos ha dado tantas alegrías”, agregó.

“Creo que hay un síntoma que analizamos con los presidentes de las federaciones. Hace 20 años que una selección sudamericana no sale campeón del mundo. Eso es significativo. ¿En qué se está fallando? ¿Será la formación? ¿Será el imitar a los europeos perdiendo nuestra esencia? Creo que hay un poco de todo. Esta renovación, o regeneración como dice Francis Cagigao, también tiene que venir de políticas institucionales de los clubes. Hay clubes que lo hacen muy bien, sacan jugadores y aumentan su patrimonio desde el punto de vista económico. Es un proceso, una apuesta que se debe realizar”, comentó.

La Roja se aferra a un milagro si desea jugar el repechaje. Debe vencer a Uruguay el 29 de marzo y esperar que Perú y Colombia no derroten a Paraguay y Venezuela, respectivamente. Ante esto, Milad dijo que “matemáticamente, no estamos eliminados, pero dependemos de resultados que son difíciles. Está difícil. Hay que tener fe y luchar hasta el final, como le pasó a Macedonia”.

“En el fútbol no hay milagros. Deberíamos haber estado más arriba en la tabla. Enredamos puntos con países que no nos pasaba, como Bolivia. Y ganamos puntos que no acostumbramos afuera, que no supimos aprovechar”, complementó.

Respecto a la situación de Martín Lasarte si Chile no llega a Qatar 2022, el presidente de la ANFP señaló que “si queda eliminado, Lasarte tiene contrato hasta diez días después del último partido”, finalizó.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, jueves 24 de marzo a las 20:30 horas.

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.