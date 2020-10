Pablo Milad aseguró que Conmebol si entregará audios y videos del VAR

Pablo Milad reconoció a los medios que habrían elevado una solicitud para que se les entregara el material audiovisual, la que fue respondida positivamente.

El mandamás del fútbol chileno, Pablo Milad, habló en conferencia de prensa tras la polémica derrota de Chile ayer ante Uruguay en Montevideo. El partido estuvo marcado por una mano evidente que el juez Éber Aquino no quiso cobrar, y que habría significado el penal para la Roja cuando empataban 1-1.

Y sobre ese acontecimiento también se refirió el presidente de la ANFP, quien confirmó que ya habló con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, y que este se mostró dispuesto a entregar todo el material audiovisual de la cabina del VAR.

"Estamos siguiendo todos los estatutos de FIFA y Conmebol para solicitar los audios. Ya tuve esta mañana (viernes) una conversación con el presidente Domínguez, quien mostró la mejor disposición para ayudar y esclarecer la situación con la petición nuestra de los audios y las imágenes que serán procesadas en el VAR durante esa acción que fue muy conflictiva, que aparentemente era una mano sancionable", aseguró el ex intendente del Maule.

"Lamentablemente, los resultados no se pueden cambiar, pero debemos apelar a que no vuelva repetir, y tener los antecedentes de la comunicación entre el VAR, y ver si hubo caso omiso del árbitro hacia el VAR, o si al VAR no tenía las imágenes que vimos todos", agregó.

"El presidente Domínguez me adelantó que la próxima semana tendremos los audios y los videos que fueron procesados durante el partido para realizar un análisis también con la transparencia que la Conmebol ha mostrado. Le agradezco al presidente porque estaba fuera de Paraguay en una situación médica, y me dio todo el apoyo y el respaldo para que tengamos esa información en Chile", complementó.

Con respecto al posible castigo que debería caerle al réferi, Milad fue claro y explicó que"nosotros no ponemos las sanciones. Hay comisiones arbitrales en Conmebol y ellos tendrán que realizar las evaluaciones correspondientes, y a ellos les corresponden esas sanciones. No queremos que se repitan estas situaciones porque enlodan el VAR que llegó como un agente objetivo para poner justicia en el fútbol".