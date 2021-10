Pablo Milad, actual presidente de la ANFP, salió a explicar la caótica situación que vive Colo Colo por el contagio por coronavirus que resultó en una masiva cuaretena antes del duelo con Audax Italiano.

“Primero lamentamos la situación, pero hay algo que ya anunciaron: el 7 de septiembre, vía comisión médica, alertamos a los clubes que venía la variante Delta, que tenía otros procedimientos y criterios para contactos estrechos”, dijo Milad a TNT Sports.

El timonel de Quilín agregó que “le pedimos a los clubes extremar las medidas, no intercambiar elementos que sean usados con la boca, usar mascarilla en interiores. Arica tuvo que jugar con algunos sub 15 por variante Delta. Es el criterio ocupado y ratificado en consejo de presidentes. Lamentablemente se dio ahora, pero se deben extremar las medidas, no limitar”.

“Arica jugó dos partidos con juveniles y los empató los dos. Colo Colo tiene jugadores importantes, que no fueron citados y tienen nivel para defender sus colores. No hay ninguna persecución, se aplican los mismos criterios. Partimos con Curicó, Colo Colo mismo, Cobreloa, Santa Cruz. Se respeta el acuerdo que sacó el artículo 8 transitorio, se aumentaron los jugadores habilitados para que pudieran responder”, complementó el directivo.

Pablo Milad sentenció que “como directorio estamos para hacer cumplir las bases, los artículos y reglamentos. No podemos hacer una excepción ahora. Son 19 jugadores, igual que la primera vez que le pasó a Colo Colo. Nos criticaron por aumentar el cupo a juveniles en Copa Chile y ahora pueden tener la oportunidad. Esto ayuda a extremar el autocuidado. La gente en Chile se ha relajado. Vamos a seguir en comunicación con los clubes”.

Programación doble fecha noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022

Jornada 13 (Jueves, 11 de noviembre)

Brasil vs Colombia

Ecuador vs Venezuela

Paraguay vs Chile

Perú vs Bolivia

Uruguay vs Argentina

Jornada 14 (Martes, 16 de noviembre)

Argentina vs Brasil

Bolivia vs Uruguay

Chile vs Ecuador

Colombia vs Paraguay

Venezuela vs Perú.