Diego Monarriz ya no es más DT de San Lorenzo y Hugo Tocalli, asistido por Leandro Romagnoli y Alberto Acosta, asumió la banca de forma interina del Ciclón.

Uno de los candidatos para ser el director técnico del equipo argentino, es un viejo conocido tanto para San Lorenzo como para el medio chileno: Pablo Guede, el ex técnico de Palestino y Colo Colo.

“La dirigencia de San Lorenzo, con Marcelo Tinelli a la cabeza, ya empieza a barajar nombres para reemplazar (a Monarriz). Con distintas características, los candidatos también atraviesan diferentes presentes y tienen vínculos previos con el Ciclón: Diego Dabove, Néstor Gorosito, Pablo Guede y Mauricio Pellegrini están en carpeta”, informó el medio Olé.

Agregaron que “Guede ya fue entrenador del Ciclón en 2016 y consiguió aquella recordada Supercopa ante Boca en el comienzo de su etapa luego de ganarle 4-0 en Córdoba. Tuvo un gran torneo Transición y llegó a la final ante Lanús, pero perdió 0-4 en la final y no pudo coronar con un título local”.

Para cerrar, afirmaron que “su salida no se debió a aquella dolorosa caída: la renovación del contrato de Juan Mercier (a quien no iba a tener en cuenta) y diferencias con la dirigencia hicieron que diera un paso al costado. Ahora en Morelia, su desvinculación no sería tan fácil, pero es uno de los apuntados por la CD”.