Pablo Galdames: "siento la responsabilidad de volver a llevar a la selección chilena al nivel que se merece"

El volante formado en la Unión Española tiene un futuro incierto, Galdames acaba de descender con Cremonese de Italia,

“Mi familia y yo nos llevamos bien en Cremona, pero la verdad no sé qué pasará porque todavía tengo un año de contrato con el Génova y no sé si querrán apostar en mí el próximo año. Ahora estoy pensando en jugar el último partido con Cremonese y ver si me convocan con la selección de Chile para jugar un amistoso. En junio entenderé cuál será mi futuro”, explicó el volante.

Además reveló que quiere seguir en Italia: “He demostrado que puedo jugar en la Serie A, el campeonato italiano es mucho más táctico que el argentino, sobre todo cuando juegas contra los equipos grandes donde hay jugadores de mucha calidad”, advirtió el exmediocampista de Vélez Sarsfield.

Sobre la Roja de todos, dijo que: “En Chile estamos viviendo un cambio generacional que ha sido difícil, porque hemos tenido tantos buenos jugadores que han sido un referente importante para los jóvenes, que sin embargo ahora han dejado el fútbol en un alto nivel”, explicó el futbolista.

Asimismo, agregó que “ahora siento la responsabilidad de volver a llevar a la selección chilena al nivel que se merece, clasificar al Mundial y hacerlo bien en la Copa América. En la selección estamos trabajando para eso y esperamos tener éxito pronto”.