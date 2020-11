El ex defensa del Cacique rompió el silencio en el sitio DaleAlbo.

Hasta el día de hoy el hincha colocolino le recuerda su salida e incluso muchos piden que no vuelva más al club, ya que no estuvo cuando más se le necesitó. Muchos aseguran que el formado en Macul "arrancó del mal momento albo":

"Me arrepiento de haber salido de Colo Colo. El haberlo hecho en manifiesto en ese momento era como agravar la falta. He recibido muchos insultos y hasta el día de hoy. Hay mucha gente que no quiere que trabaje en Colo Colo y lo tengo más que claro", comenzó.

Además agregó que, "el no aclararlo fue principalmente por un temor de que me pudiese pasar algo. Principalmente yo manifesté en tres ocasiones no querer salir del club, lo hice público, estábamos con Omar, las cosas no estaban tan mal como hoy, ganábamos y perdíamos. Lo pasé muy mal porque soy fanático de Colo Colo".

Para finalizar pidió disculpa al hincha popular: "El haber dado explicaciones en ese momento era agravar la falta. Le ofrezco mil disculpas, me hubiese encantado retirarme de Colo Colo", sentenció.

Los hinchas no lo perdonan:

Si Pablo Contreras se arrepintió y pidió disculpas me parece bien, al menos eso le da un poco de "dignidad" pero para mi siempre sera un conchesumadre, nunca lo podre perdonar, me dolió en el corazón que se fuera de uno de nuestros peores momentos. — René Oyarzún (@reneoyarzun_) November 13, 2020

Basta de darle pantalla a Pablo Contreras para que hable de Colo-Colo, no la merece. — Alvaro (@alvaro_1925) November 13, 2020

pero este ql del pablo contreras arranco como al principio o mediados , paredes se fue al final — tu 🅱️rincipe (@vntivejar) November 13, 2020

Funkytumadre@kikefunk·12h Perfecto que lo tengas claro @Pcontrerasfica . No vuelvas nunca más a Colo Colo. Arrancaste como una rata, no mereces estar nunca más en Colo Colo de ninguna manera.

SebaOgaz93@Sebaogaz·12h Mercenario ctm , ojalá #ByN te contrate para que todxs nos avispemos y terminemos expulsándolos a todos !