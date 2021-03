Pablo Contreras apoyó a Maximiliano Falcón por agresión a Valber Huerta

El ex jugador del “Cacique” respaldó el actuar de Maximiliano Falcón, quien fue expulsado en la Supercopa por agredir a Valber Huerta.

Un intenso comienzo tuvo la temporada 2021 del fútbol chileno, que arrancó con la definición de la Supercopa entre Universidad Católica y Colo Colo. Los “Cruzados” sacaron a relucir su chapa de campeón y revirtieron un 0-2 en contra para vencer por 4-2 al cuadro de Gustavo Quinteros.

Sin embargo, el final del encuentro se robó todas las miradas con una polémica jugada. Cuando el “Cacique” se disponía a servir un tiro libre con destino al área de Matías Dituro, el partido se vio interrumpido. Esto porque el zaguero albo, Maximiliano Falcón se enfrascó en una discusión con la defensa de la “Franja”.

Todo terminó con el central uruguayo expulsado por Roberto Tobar tras agredir en dos oportunidades a Valber Huerta. Tras eso, una serie de críticas cayeron sobre el ex Rentistas por la violenta acción, y finalmente recibió cuatro partidos de castigo.

Pese a las duras críticas, también existieron algunos que lo defendieron tras acusar “provocaciones” por parte de Valber Huerta. Entre ellos estaba el ex jugador del “Eterno Campeón”, Pablo Contreras, quien se refirió a la situación protagonizada por Falcón.

En conversación con La Redgoleta de Redgol confesó que comprende la reacción del defensor de 23 años. Sin embargo, también aprovechó para pedirle más tranquilidad.

“Es un jugador impulsivo Falcón. No es por justificarlo, pero pasó seis meses del terror en el club con toda la situación que se vivía y el inicio de este partido era propicio, ganando 2 a 0, pero se lo dan vuelta de forma increíble. Se le salió la cadena, debe haber habido improperios y explotó, pero no es la mejor forma", comentó.

“Así como debe ver que es impulsivo, debe entender que es un jugador muy importante para el equipo y lamentablemente le tirarán varios partidos de suspensión. Necesita tranquilizarse un poco más, en el torneo pasado lo vimos con varias amarillas y juego brusco, pero es un grandísimo jugador, un gran aporte en lo que hizo Colo Colo”, añadió.

"Además de ser un grandísimo jugador es un líder en el campo de juego y lo demostró en apenas seis meses, eso no es fácil. Ponerse la camiseta de Colo Colo es muy difícil y así lo han demostrado muchos jugadores que no han tenido buena fortuna, que no representaron al equipo como si lo hizo Falcón. Es un chico joven, que aprenderá a bajar las revoluciones y será un líder positivo", concluyó.