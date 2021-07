Pablo Aránguiz y la U: “Esta es la mejor hinchada del fútbol chileno”

Pablo Aránguiz, volante de los azules durante este viernes en conferencia de prensa, habló sobre lo que se le viene a la “U” en el Campeonato Nacional 2021 y expresó su felicidad por el pronto regreso del público a los estadios.

“Es muy importante para nosotros que ellos estén presentes, sabiendo la hinchada que tenemos. Son el jugador número 12. Esta es la mejor hinchada del fútbol chileno y nos vendría bien sentir el apoyo de ellos”,

Sobre su paso por la Copa América junto a la roja de todos, dijo que: “super bien y motivados para afrontar lo que viene. No me tocó vivirlo, pero me imagino que fue duro haber quedado fuera de la instancia de Copa Chile, pero el plantel está unido y fuerte”.

“Me sirvió mucho. Me tocó participar un par de minutos y muy contento por haberlo hecho. Lo hice de buena manera en los entrenamiento más allá que después no fui convocado dentro de los 23, pero eso es decisión técnica”, agregó.

Además abrodó el tema del "peluquero" en el hotel: “Fue un tema delicado, hubo una sanción de por medio como lo dijeron los referentes junto al técnico. El aprendizaje es que no tiene que volver a pasar, me servirá a lo largo de mi carrera para no volver a hacerlo”, cerró.

PROGRAMACIÓN

Partidos de ida

Jueves 8

Palestino - Colo Colo. Estadio Municipal de La Cisterna. 15:00 horas

Everton - Ñublense. Estadio Sausalito. 20:30 horas.

Sábado 10

Fernández Vial - Coquimbo Unido. Estadio "Ester Roa". 16:30 horas.

Partidos de vuelta

Domingo 11

Ñublense - Everton. Estadio "Nelson Oyarzún". 18:00 horas

Colo Colo - Palestino. Estadio Monumental. 20:30 horas.

Coquimbo Unido - Fernández Vial. Por programar.