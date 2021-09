Pablo Aránguiz hizo dura autocrítica en la U: “Hay que ganarse el puesto”

El mediocampista de Universidad de Chile, Pablo Aránguiz, reconoció que ya está bien físicamente para retomar el nivel con el cual llegó al club.

Universidad de Chile viene de rescatar un empate como local ante Deportes La Serena en la fecha 20 del Campeonato Nacional 2021. Los azules lograron empatar con un gol de último minuto de Joaquín Larrivey, en un partido donde Pablo Aránguiz también se llevó parte de los aplausos.

Tras eso, el volante universitario se enfrentó ayer a los micrófonos en conferencia de prensa y se refirió a distintos temas. Así, habló sobre su condición física, su rendimiento en este último tiempo y los posibles fichajes que podrían llegar al Centro Deportivo Azul.

De esa manera, comenzó enviando un mensaje al entrenador Esteban Valencia. “Me siento capacitado para mostrar a la gente y al profesor que esté de turno que puedo ser una opción, mostrar el nivel en que llegué mi primer año. Eso busco, en lo personal debo tener paciencia, sabiendo que las lesiones que tuve no son fáciles de superar”.

“Uno siempre quiere jugar, pero hay que demostrar los minutos en que le toque entrar, mostré una buena actuación el partido pasado. Y uno se tiene que ganar el puesto haciendo las cosas bien cuando le toque. El partido que viene es importante, con algo especial por mi pasado”, añadió.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Junior Fernandes y Lorenzo Reyes se sumen al plantel, fue claro. “Es un tema que a los jugadores no nos incumbe mucho, pasa a un tema de dirigencia, ellos sabrán si necesitan refuerzos o van a traer”.

“No he tenido la posibilidad de conversar, trabajamos con el mismo representante y me tiró buena onda (…) es un tema que pasa por la dirigencia. El 'profe' y nosotros tenemos que adaptarnos con lo que hay. Si el día de mañana llegan refuerzos o no, es un tema de la dirigencia que no tenemos que tocar mucho”, concluyó.