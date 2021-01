Pablo Aránguiz: “Estamos más mentalizados en un torneo internacional que en la parte baja”

El volante de Universidad de Chile, Pablo Aránguiz, aseguró que los azules quieren dejar atrás al ‘Fantasma de la B’ y enfocarse en terminar lo más arriba.

Pablo Aránguiz, mediocampista de Universidad de Chile, reconoció que los universitarios quieren olvidarse de los puestos de descenso. El ex Unión Española afirmó que con sus compañeros se enfocan en meterse en algún certamen internacional, y no miran hacia la parte baja de la tabla ponderada. También aseguró que no han hablado sobre el Superclásico del 17 de enero, ya que sería una falta de respeto para sus próximos rivales.

"Estamos conscientes que en la tabla ponderada estamos ahí, pero en la de este año estamos bien posicionados. Esperamos que este triunfo -sobre U. de Concepción- sea un golpe anímico importante para nosotros y pensar mas en la parte alta que en la parte baja", indicó este martes en conferencia de prensa.

"Estamos más mentalizados en conseguir cosas importantes con el club, como clasificar a un torneo internacional, que en pensar en la parte baja", añadió.

Con respecto a su puesto en el terreno de juego, Aránguiz dejó claras sus preferencias. "Siempre he dicho que me manejo bien por todo el frente de ataque, pero tengo que adaptarme a la posición que me quiera poner el profe, él decide. En esta ocasión me dio la libertad de moverme por el frente de ataque", complementó.

"Tenemos que enfocarnos en conseguir los tres puntos mañana -miércoles-, después pensamos en Palestino y después de eso pensaremos en Colo Colo. Sería una falta de respeto pensar primero en Colo Colo antes de O'Higgins", expresó.

Finalmente, confesó que se siente capacitado para tomar el relevo de Walter Montillo cuando este se retire del fútbol. "Esperemos que Walter se arrepienta, es un jugador importantísimo para nosotros, pero tengo la capacidad para asumir el rol de creador", concluyó.

Ahora, los azules se miden ante O’Higgins de Rancagua este miércoles a partir de las 19:15 horas en el Estadio Nacional.