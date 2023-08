Colo Colo no lo ha pasado bien en las últimas semanas. Después de empatar sobre la hora a Coquimbo Unido como visitante y no poder jugar frente a Magallanes, el Cacique computa 34 puntos, nueve menos que el líder de la competencia: Cobresal (43).

Los dos partidos menos que tiene Colo Colo y el duelo ante Cobresal en la próxima jornada en el Estadio Monumental, hacen calcular en Macul que podrían dar caza a los de Gustavo Huerta si conquistan esas nueve unidades ante Deportes Copiapó, Magallanes y Universidad de Chile, respectivamente.

Colo Colo sumó una tercera baja para el Superclásico

Si bien durante las últimas semanas Gustavo Quinteros ya lo había adelantado, este martes se terminó por confirmar que los albos tendrán otro ausente en este trascendental compromiso.

Colo Colo se resignó a contar con Ramiro González por la acumulación de tarjetas amarillas, mientras que si bien Óscar Opazo estaba prácticamente descartado por su desgarro, en el Cacique mantienen la esperanza de sumarlo al menos entre los citados.

Quizás te interesa leer: Se quitó la vida: militar condenado por asesinato a Víctor Jara no pudo con la sentencia

Y la tercera baja para los albos será nada más ni nada menos que el dueño de la camiseta "10" y último refuerzo de esta temporada. La referencia es para Pablo Parra, ex Universidad de Chile y que no podrá estar presente precisamente ante su ex club.

"Casi está entrenando normal. Tenía una sobrecarga del sóleo que lo venía arrastrando de cuando estaba en México. Tratamos de pararlo para no romperlo y no tenerlo mucho tiempo más parado”, afirmó hace cinco días Hugo Roldán, P.F de los albos, en Directv.

Pero lo cierto es que el jugador sólo pudo completar diez minutos ante Ñublense en Chillán el pasado 25 de julio. A partir de ahí acumula seis partidos de manera consecutiva sin poder participar y se espera que ante la U complete el séptimo con sólo siete fechas por delante.