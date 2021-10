"Otra vez hizo lo que quiso": Solabarrieta le dio con todo a Alexis Sánchez

El periodista deportivo hizo un crudo análisis de lo exhibido por Alexis Sánchez en la dolorosa derrota por 2-0 ante Perú en Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección Chilena otra vez vivió un mal momento en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El cuadro nacional cayó categóricamente por 2-0 ante Perú en Lima y ni si quiera Alexis Sánchez pudo salvar al equipo de la debacle.

El elenco de Martín Lasarte continúa sin poder generar peligro en el área de sus contrincantes y empieza a perder las chances de ir al Mundial. Y a pesar de que el "Niño Maravilla" y Ben Brereton estaban en cancha, no hubo manera de que los goles llegaran.

El ariete del Inter de Milán pudo regresar a Chile después de pelear con una lesión que arrastraba desde la Copa América. Pero su regreso no fue como se pretendía, ya que se vio en la obligación de bajar a buscar los balones que no estaba recibiendo.

Te puede interesar: Prensa italiana aseguró fecha en la que Alexis Sánchez se irá del Inter

Y fue en la última edición de ESPN F donde Fernando Solabarrieta se refirió a la dura caída ante Perú, y se tiró con todo contra el tocopillano. "Cuando empieza el partido me ilusioné porque Chile jugó bien los primeros 20 minutos. Los próximos 70 estuvo muy influido por el gol, que desarticula a Chile".

"El equipo pierde funcionamiento y empiezan las desesperaciones de varios, particularmente de Alexis. Lo hemos dicho hasta el cansancio: debe jugar como delantero. Estoy seguro que Lasarte le dijo eso, pero otra vez hizo lo que quiso. Y cuando decide hacerlo, pierde él y el equipo".

"Empieza a engancharse, a hacer una, dos, buscar el pase filtrado que no tiene. No tiene. Tiene panorámica de ver al que pasa, que es (Mauricio) Isla generalmente y tiene el pase a la penúltima jugada, pero siendo sincero, eso no es tan difícil. Es necesario adelante, para encontrar y le den ese pase", añadió.

"Hoy por hoy, Alexis es un jugador muy normal. Y ojo, que hace cuatro años no es titular en un club en Europa. Algo te dice eso", continuó el destacado comunicador deportivo.

"Cuando empieza a hacer eso, el equipo se desarticula. Desordena y juega mal, como lo terminó haciendo", explicó para finalizar su crítica al goleador histórico de La Roja.