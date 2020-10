Otra vez en la semana: Así se jugará la fecha 16 del Campeonato Nacional

A partir de este martes se comenzará a jugar una nueva fecha del Campeonato Nacional, y los equipos ya se preparan para luchar por el título.

Este martes 20 y miércoles 21 se desarrollará la fecha 16 del Campeonato Nacional 2020. La UC sigue esperanzada en seguir siendo el puntero exclusivo, mientras que La Calera y Unión Española quieren meterse en la pelea.

Los encargados de abrir la fecha serán Deportes Iquique y La Serena. El primer encuentro estará marcado por lo que será la lucha de ambas escuadras por salir del fondo de la tabla, ya que los dos están complicados con el descenso.

Por otra parte, Universidad de Chile recibirá a Audax Italiano en Rancagua el miércoles a las 16:00 horas. Los azules quieren recuperar el terreno perdido en la lucha por el título, mientras que los de La Florida quieren meterse en zona de torneos internacionales.

Los grandes ausentes de la fecha serán Colo-Colo y la Universidad Católica. Ambas escuadras jugarán Copa Libertadores en la semana, por lo que el partido entre Palestino y la UC fue pactado para el 27 de octubre. Los albos, en tanto, visitarán a Everton el 28 de octubre.

Los Cruzados y La Calera son los líderes del torneo. Ambos tienen 33 unidades, pero cabe destacar que el equipo que dirige el argentino Ariel Holan tiene un partido que aún no finaliza, después del corte de luz ante Curicó cuando los de la franja caían 2-0 en el marcador.

En la parte baja de la tabla, O’Higgins, Colo-Colo y Deportes La Serena son los más complicados. Con 11, 10 y 9 puntos respetivamente, los equipos necesitan sumar con urgencia para llegar con vida a la segunda rueda.

REVISA LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 16 A CONTINUACIÓN:

Martes 20:

- Deportes Iquique vs La Serena / 11: horas / Estadio Tierra de Campeones

- Unión La Calera vs Huachipato / 13:30 horas / Estadio Nicolás Chahuán

- O'Higgins vs Curicó Unido / 16:00 horas / Estadio El Teniente

Miércoles 21:

- Wanderers vs Antofagasta / 11:00 horas / Estadio Elías Figueroa

- Coquimbo vs U. de Concepción / 13:30 horas / Estadio F. Sánchez Rumoroso

- Universidad de Chile vs Audax Italiano / 16:00 horas / Estadio El Teniente

- Unión Española vs Cobresal / 18:30 horas / Estadio Santa Laura

Martes 27:

- Palestino vs Universidad Católica / 16:00 horas / Estadio de La Cisterna

Miércoles 28:

- Everton vs Colo-Colo / 16:00 horas / Estadio Sausalito