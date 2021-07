Osvaldo González ya definió su futuro en Universidad de Chile

El histórico central de Universidad de Chile llegó a los 300 partidos con la U en el pecho, y ya tomó una dura decisión sobre su futuro en el club.

Con el encuentro de este fin de semana ante Curicó Unido, Osvaldo González alcanzó un increíble registro. Esto porque el central cumplió 300 partidos defendiendo la camiseta de Universidad de Chile, y su nombre ya está escrito con letras doradas en el club.

Arribó al elenco universitario en el Torneo de Clausura 2008 proveniente desde la Universidad de Concepción. Y con el pasar de los años y sus buenas presentaciones se ganó el cariño y reconocimiento de los hinchas azules.

Con la dorsal 5 en su camiseta, “Rocky” hizo su debut en un partido amistoso ante Colo Colo. Situación donde incluso se dio el gusto de festejar un gol en su estreno con la camiseta del “Romántico Viajero”.

Así, en conversación con el sitio oficial del club se mostró feliz de alcanzar dicha marca, y recordó como ha sido su pasada por la U. Años donde le tocó compartir camarín con Marcelo Salas y donde marcó su gol más importante: ante Vasco Da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana 2011, donde fueron campeones.

Pero eso no fue todo. Ya que González también habló sobre su futuro, ya que su contrato termina a fin de temporada. En conversación con Radio Azul Chile, el zaguero confirmó lo que será de él una vez que se cumpla su vínculo con el “Bulla”.

“Es casi un hecho que me vaya. Lo más probable es que me vaya a Concepción. No se si me retire o siga jugando, lo voy a ver terminado el campeonato”, reconoció el defensor.

A pesar de que estuvo muy cerca de irse en febrero, finalmente se quedó y es un pilar en la defensa de Universidad de Chile. Lugar donde hace buena dupla con el uruguayo Ramón “Cachila” Arias, y al mismo portal reconoció que el charrúa es un “jugadorazo”.