Óscar Wirth salió a defender: "Me da mucha pena don Reinaldo Rueda"

El preparador de arqueros, Óscar Wirth, se refirió a la inminente salida de Reinaldo Rueda de La Roja y las dificultades de su periodo en Chile.

Reinaldo Rueda ya partió rumbo a Colombia, donde, según las últimas informaciones, ya tendría todo listo para hacerse cargo del combinado de su país. Algunos han celebrado la salida del DT, pero en La Roja defienden al cafetero y desde el complejo Juan Pinto Duran sufren con su casi solucionada salida de la banca de Chile.

Así lo deja saber Óscar Wirth, ex arquero chileno que hoy se desempeña como preparador de arqueros en las selecciones menores y femeninas de La Roja. Que también ha presenciado todos los días de trabajo del DT colombiano, que mantiene las negocaciones con la Federación Colombiana de Fútbol.

En conversación con Redgol, el mundialista en el Mundial de España 1982 manifestó su malestar. "Estuve un rato no más, conversé poco con él. ¿Pero sabe? A mí me da mucha pena don Reinaldo Rueda, porque se le ha tratado de una manera que no se merece. Se le coloca en un sitial que no merece", explica.

Según Wirth, el ex DT de Honduras "ha tratado de ir cambiando un poquito la idea para lo que estábamos hablando en un comienzo, ir renovando nombres, colocando nombres, dándole posibilidades a personas que les ha dado no una, si no que veinte posibilidades y no son capaces".

"Después es más fácil hablar, pero en el fútbol están sonados, porque hay que demostrar. El jugador se para en la cancha y tiene que demostrar. Si no es capaz, todo el resto es adicional y está de más", complementa.

También reconoce que Reinaldo Rueda no ha recibido el apoyo suficiente por parte de los equipos nacionales."Es penoso que haya equipos chilenos que no apoyen la selección. Yo le pregunto a esos clubes. ¿No tienen aspiraciones de que un jugador de ellos llegue a la selección? ¿O comienza el campeonato y lo único que quieren es descender?", expresó.

"Se supone que como aspiración los clubes quieren estar en un lugar expectante, estar en una competencia internacional ahora que se hace mucho más fácil, tener jugadores que formen parte de la selección, que tengan un rendimiento relativamente bueno y llamen la atención para los equipos que generalmente compran y desembolsan dinero”, soltó.

“Y así se va dando un círculo en el que puedo ir generando recursos, invirtiendo e ir creciendo, porque se supone que cada día debo hacer las cosas mejor", concluyó.