El entrenador de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez, enfrentó a los medios en conferencia de prensa tras la polémica victoria de la “celeste” ante Chile.

El “maestro” partió señalando que ambos equipos fueron superiores en cada tiempo del partido: “Tuvimos mejor primer tiempo que el rival, conseguimos la ventaja pero pasamos por una circunstancia que explicamos que era posible, que el rival nos superara en el juego, cosa que ocurrió en el segundo tiempo”, indicó.

También se refirió a la polémica mano no cobrada por el árbitro Éber Aquino. “Saben que no hablo de esos temas. A veces cuando alguna decisión, como pasó en la Copa América en el partido ante Perú y nos sacó la chance de llegar a la final, nunca opinamos“, sostuvo Tabárez.

“El VAR se instauró y hay que respetarlo. Obviamente el deseo es mejorarlo permanentemente para que no haya problemas en los partidos. Me parece a mi que no se debería encontrar cualquier ocasión en que uno se siente perjudicado para hacer prácticamente una revolución”, aseveró.

Uruguay se enfrentará a Ecuador en la siguiente jornada por las clasificatorias.