Óscar Ruggeri contra la Roja: "No me interesa cómo le vaya a Chile"

Óscar Ruggeri, campeón del mundo con la Albiceleste en 1986 se desmarca de la selección chilena y pone todas sus fichas en que Perú y su amigo Ricardo Gareca se meta en el Mundial por sobre Chile. El ex defensor hasta prefiere a Uruguay.

“Nosotros tenemos que ganarle a Chile. Ayudamos a Uruguay y también los dejamos afuera”, dijo tajante el otrora defensa de la Albiceleste.

El ahora comentarista trasandino agregó que “a mí no me interesa cómo le vaya a Chile, que ellos se las arreglen. Argentina ya está adentro, ahora me importa Perú. Ahora hincho por Perú. ¿Elegir entre Chile o Uruguay? Uruguay”.

Óscar Ruggeri sentencia: “así, viajo un día a Chile y no entro (risas)… Nosotros clasificamos y ahora estoy con Perú del Flaco Gareca”.

PROGRAMACIÓN

Chile vs . Argentina

Martes 27 de enero

Horario por definir

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.