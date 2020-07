El ex arquero de Colo-Colo rompió el silencio y explicó su polémica salida del Monumental.

“Yo estoy fuera del país ya, alejado de Colo Colo y puedo hablar ya, porque creo que no va a hacer daño como si uno fuera partícipe directo (…) Me es incómodo interactuar con la prensa, pero lo hago ahora que estoy afuera y creo que no daña a nadie, sólo digo lo que sucedió. No me siento vigilante, le dije todo a la cara”, partió comentando en CDF.

“Me dijeron por agosto de ese año para continuar, Marcelo (Espina) me habló, dije que sí. Mi contrato terminaba en diciembre. Me habían dicho que Colo Colo quería bajar los costos, yo dije que me quería sentir cómodo y me sentía cómodo, vuelvo a recalcar lo de mi familia, estaban muy a gusto en Santiago. Espina me dice que no lo iban a decir porque había jugadores en evaluación y otros que no iban a continuar y no quedaba bien decirlo”, explicó.

En la misma línea, aseveró que: “en esos meses escuché muchas cosas sobre mi continuidad. Le decía a Marcelo ‘mira lo que está diciendo este muchacho’. Periodistas decían cosas distintas a lo que me decía Marcelo. Después hubo cambio de técnico, el cuerpo técnico quería contar conmigo, el club también, ¿cuánto me pueden pagar? Perfecto. Dos reuniones duró la charla”.

“Me vine a Argentina, volvimos a la pretemporada, empezamos a entrenar y se van sucediendo hechos que uno cuando está adentro se va dando cuenta. A una cierta edad, con una trayectoria buena o mala pero sí con una trayectoria, no estoy dispuesto a… no sé si aguantar, pero no puedo estar en un lugar donde considero que no soy útil. Ahí se dieron situaciones que llevaron a mi salida, todo esto aparte de la lesión”, profundizó.

“Me lesiono y no tuve ninguna charla más (con Mario Salas). Siempre fueron con Marcelo Espina, los kinesiólogos y el médico. Cuando llego al reintegro deportivo, yo le voy a decir al técnico que me gustaría hablar con él. Charlo con él y él me dice algo que para mí fue el detonante. Usó una palabra que para mí es ‘hacé lo que quieras’. Me dijo ‘si hay un imponderable’. Que iba a jugar ‘si había un imponderable’. ¿Qué te está diciendo? Por ahí yo lo interpreto mal. No me están diciendo que puedo pelear un puesto, sino que la única manera que vuelva es si hay ‘un imponderable’. ¿Les parece que un jugador de mi trayectoria puede ni siquiera pelear un puesto en Colo Colo? Creo que me ‘invitaron’ a tomar la decisión que tomé”, sentenció.