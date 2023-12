Orden de Milad: ¿Cuál es el plazo para conocer al nuevo DT de La Roja?

Tras la dimisión de Eduardo Berizzo la ANFP debe comenzar a trabajar contra el tiempo para definir al nuevo entrenador. de La Roja. Es por esto que Pablo Milad conversó con los medios y reveló la fecha límite que tiene el ente rector para concretar la llegada del DT, todo esto pensando en la próxima Copa América que se avecina.

"Dimos un plazo a los primeros días de marzo para que el técnico esté en Juan Pinto Durán trabajando con el departamento y análisis del scouting que tiene toda la información", aseguró Pablo Milad en diálogo con Radio ADN, por lo que se encuentran contra el tiempo para definir al nuevo estratega.

Respecto a la labor que realizó Nicolás Córdova en el partido contra Ecuador, el timonel de la ANFP aseveró que tienen registro de todos los rivales de la Selección. "Por eso fue tan expedita la acomodación de Nicolás Córdova con respecto a toda la información que le dieron. De todos los rivales se analizan cada uno de los partidos", mencionó.

Pablo Milad está buscando DT para La Roja.

Si bien es cierto que no hay un nombre definido para ser el nuevo entrenador de La Roja, Milad aseguró que quien llegue tendrá el trabajado algo facilitado, pues "también se analizan todos los desempeños individuales de cada uno de los jugadores seleccionables y seleccionados para tener ese bagaje para el técnico. No como antes, que no había ningún tipo de información.