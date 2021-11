Omar Carabalí recibe bendición de Emiliano Amor para sustituir a Cortés

El defensa central argentino le puso todas sus fichas a Omar Carabalí para defender el arco de Colo Colo en el partido contra Deportes Melipilla.

Colo Colo continúa en la pelea por consagrarse como el flamante campeón del Campeonato Nacional 2021 tras casi descender a Primera B en 2020. Los albos jugarán hoy con Deportes Melipilla y buscarán recuperar el liderato en la tabla, cuando solo quedan tres fechas, y lo harán con Omar Carabalí en portería.

Y es que la aparición desde el inicio del joven portero albo es una de las principales novedades del equipo de Gustavo Quinteros. El arquero formado en el Monumental tendrá su primera vez como titular tras la salida de Brayan Cortés para defender a la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas.

Y en la antesala del choque con los Potros, Emiliano Amor asistió a conferencia de prensa para referirse al tema. Instancia donde respaldó con todo al cuidatubos, quien finalmente tendrá su tan ansiada oportunidad para defender la portería del Cacique.

"Omar viene trabajando hace mucho, al igual que Julio Fierro. Tenemos mucha confianza en él. Ya nos venimos conociendo, porque al menos en mi caso venimos entrenando hace seis meses. La competencia es muy buena y no se va a sentir el que entra o sale. Son oportunidades únicas e irrepetibles", señaló el trasandino.

Es más, Amor dio a conocer que últimamente han estado trabajando mucho con sus relaciones en Macul. "Hablamos mucho, intentamos todo el tiempo conocernos un poco más. El diálogo es muy importante, adentro y fuera de la cancha. Intentamos cubrir lo errores y aumentar las fortalezas que tenemos".

De esa manera, Carabalí no fue el único que fue respaldado por el ex zaguero de Vélez Sarsfield. Y es que Alan Saldivia es otro que ha recibido el apoyo del primer equipo. El joven defensa uruguayo arribó a nuestro país hace algunos días para estar a prueba hasta fin de año, y pelear por ganarse un puesto en el plantel.

"Con Alán estuve hablando, al igual que varios chicos. Me puse a disposición inmediatamente, porque sé que no es fácil salir del país y no conocer a nadie. Le dije que estuviese tranquilo y con confianza", indicó.