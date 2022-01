Chile y Argentina se enfrentarán este jueves en Calama por las eliminatorias. La Roja no podrá contar con Arturo Vidal, mientras que Argentina no tendrá entre los suyos a Lionel Messi. En ese contexto vino la comparación del ex entrenador:

“Dejo fuera sus carreras a nivel individual, ambos tienen la estatura que tienen a nivel de clubes, pero a nivel de selección, Arturo Vidal ha sido más trascendente que Messi”, sostuvo Olmos en el programa “Pasaporte Qatar”.

"A nivel individual, Messi está allá arriba y Arturo Vidal también llegó allá arriba. A nivel de selección, ha pesado más la influencia de Arturo Vidal en Chile que la influencia de Lionel Messi en Argentina”, agregó.

Sobre la baja del “King” en Chile, el extécnico de la UC manifestó que “es irremplazable. En realidad empezar a buscar a alguien con esas características es una locura, porque no existe. Yo sí creo que Lasarte puede armar un muy buen bloque defensivo y creo que tiene a los tres arriba (Vargas, Alexis y Brereton) que los puede organizar y que hacen daño”.

PROGRAMACIÓN

Chile vs. Argentina

Jueves 27 de enero

21:15 horas

*Transmite TNT Sports HD

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias.

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.