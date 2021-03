Olarra la convenció: Lucila Vit posó con la nueva indumentaria de la "U"

Una de las parejas más faranduleras de este último tiempo es sin duda la que conforman el ex futbolista Rafael Olarra de los azules y la modelo y animadora, Lucila Vit, quienes se enamoraron y guardaron un tiempo la confirmación de su relación.

Esto último a quedado muy en evidencia en redes sociales, donde cada vez que los pololos comparten algo juntos, las redes explotan en comentarios sobre ellos.

Tal cual ocurrió ahora, donde la pareja compartió una imagen donde aparecen muy abrazados posando con la nueva camiseta de Universidad de Chile.

Sobre la relación con la trasandina, el ex defensa contó que: "En ese minuto era todo un tema y quería hacer las cosas bien, y como hay niños de por medio, quería hacerlo de la forma correcta”, dijo.

"En parte fui, no sé si parte del proceso, pero me he informado poco a poco del avance de este amor, se te ve bien contento", comentó Cristián Sánchez en una entrevista al "Flaco".