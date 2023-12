Ojo Colo Colo: PF de Arturo Vidal envía un directo mensaje al club

Colo Colo quiere quedarse sí o sí con Arturo Vidal para este 2024 y así concretar su esperado retorno después de casi 16 años recorriendo los clubes más grandes del mundo. En este sentido, Juan Ramírez, preparador físico personal del "King" le mandó un mensaje a los albos que ilusionó a los hinchas.

Fue en diálogo con Radio ADN donde Ramírez mencionó que "yo lo veo en Colo Colo. No sé si ahora, pero lo veo en el Cacique. Seguro que es su deseo, me lo ha comentado, es hincha del club y quiere volver a su club. Si lo han llamado no lo sé, creo que es algo que con los de casa deberían sostener los clubes, como la UC con Gary".

En ese sentido el preparador físico señaló "el sentimiento de volver al club es muy distinto". En relación a esto destacó que "jugar 15 años después la Copa Libertadores por Colo Colo es una doble motivación. Quiere competir en el club de sus amores. Si lo hizo en otros clubes, donde más quiere demostrarlo es donde la gente lo quiere mucho".

Arturo Vidal estuvo tres temporadas en Macul, debutando en 2005 pero siendo en 2007 la temporada de su consagración de la mano de Claudio Borghi. El "King" alcanzó a disputar 56 partidos con la camiseta alba, en los que registró cinco goles y cinco asistencias. Además de esto se coronó tricampeón entre 2006 y 2007.

De esta manera, Juan Ramírez le mandó un recado a los dirigentes y todos los hinchas albos respecto al posible retorno de Arturo Vidal. El preparador físico conoce de cerca al volante y es por esto que es voz autorizada para hablar del tema, sin embargo ahora queda esperar la decisión que tomen en las oficinas del Estadio Monumental.