¡Ojo Colo Colo! La decisión de River Plate por Pablo Solari

Una de las grandes figuras que ha pasado por Colo Colo en el último tiempo y que aún es recordado en el estadio monumental es Pablo Solari, delantero argentino quien hoy se encuentra en River Plate y que gracias a sus grandes actuaciones es seguido desde cerca por diversos equipos desde el extranjero, por lo que los albos están muy atentos ya que aún conservan un porcentaje de su pase.

Por su parte, River Plate también sabe que Pablo Solari está siendo bien considerado en el extranjero, por lo que esperan que también realice una gran actuación durante el próximo Torneo Preolímpico que se llevará a cabo en Venezuela, donde Chile también dirá presente en la búsqueda de un cupo para los próximos Juegos Olímpicos.

Con respecto a esto mismo, el cuadro Millonario tomó una importante decisión que afecta directamente a Colo Colo y sus pretensiones a futuro, esto ya que en caso de Pablo Solari realice una buena actuación en el Torneo Preolímpico, buscarán vender al jugador al extranjero, pero con una salvedad que afecta a los albos.

Esto ya que antes de venderlo, River Plate quiere poseer el 100% del pase del jugador, recordando que Colo Colo aún mantiene el 32% de la carta del futbolista. Es más, River también aseguró que a no ser que ellos tengan por completo el pase de Solari, no venderán al jugador, ya que ellos no necesitan el dinero, sino que al futbolista.

Esto genera un problema para Colo Colo, ya que tienen dos opciones, la primera es vender el porcentaje que tienen del pase de Pablo Solari y no recibir más regalías en sus futuras transacciones o permanecer con ese 32% de la carta del jugador y arriesgarse a que no salga de River Plate y no ver más dinero de su parte.