Ojo Colo Colo: Gustavo Quinteros analiza la opción de llegar a La Roja

Gustavo Quinteros es uno de los candidatos para asumir en la banca de la selección chilena y solucionar el problema futbolístico que atraviesa. En ese sentido, ahora rompió el silencio para referirse a esta posibilidad e instaló la preocupación en Colo Colo.

"¿Cómo voy a decir que no me interesa dirigir la Selección Chilena? Es falso que no quiera dirigir a Chile. Para mí sería un orgullo, como lo sería para cualquier entrenador", aseguró Quinteros en diálogo con Las Últimas Noticias.

A pesar de este deseo del estratega, aseguró que aún nadie se ha contactado con él desde la ANFP, por lo que está enfocado en su labor con Colo Colo.

"Tengo entendido que van a tomar un tiempo para decidir, que terminen las Eliminatorias por este año, Por mi parte, todo mi esfuerzo hoy está en trabajar en Colo Colo para conseguir los objetivos que nos trazamos en la última parte del año", agregó el entrenador.

A modo de conclusión, Gustavo Quinteros volvió a recalcar que "por supuesto que no me cierro a dirigir Chile. Le reitero, para mí sería un orgullo ser el DT de la Selección Chilena".

Lo que viene para Quinteros en Colo Colo

Es así como Gustavo Quinteros tiene que mentalizarse en los desafíos que debe enfrentar con el Cacique, destacando la recta final del Torneo Nacional donde debe recortar distancias con Cobresal y Huachipato. Además, tiene que jugar la final de Copa Chile ante Magallanes.