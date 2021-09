¡Nunca visto! Los de Abajo fueron a felicitar a sus jugadores

¡Nunca visto! los fanáticos azules fueron hasta el CDA para alentar al plantel que conduce el "Huevo" Valencia. Los universitarios perdieron con Colo-Colo el domingo pasado y alargaron una racha negativa ante su archirival.

"Universidad de Chile, de nuestra alma, nacimos de tus cenizas, de cuando estuvimos ese tiempo en la B, estuvimos contigo donde creció más el aguante y la pasión se volvió incontrolable. Los años pasaron, nuestros abuelos, padres e hijos te supieron amar, te conocieron y se enamoraron de tu escudo sin importar jamás las carencias", comenzó el comunicado que invitaba al encuentro.

"Te prometemos Universidad de Chile, volver a levantarnos, a prepararnos para cantarte. Volveremos a amanecernos para pintarte una bandera y alzar tu emblema en lo más alto. Nosotros, Los de Abajo, jamás quebrantaremos nuestros corazones y dejaremos de amarte, porque te juramos con nuestro corazón, que el compromiso contigo, es hasta la muerte".

"Es por eso que Invitamos a toda la hinchada azul a reunirnos y brindar un banderazo en apoyo incondicional a nuestro club, porque a esta hinchada jamás la verán caer, porque esta gente jamás abandona al equipo, Porque esta es una Hinchada distinta a las demás, y jamás amarán a su equipo como lo amamos nosotros, mañana todas y todos los azules nos reuniremos en la Plaza Cervantes, para luego caminar hacia el Centro Deportivo Azul. Universidad de Chile, te amamos", cerró el posteo.

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.