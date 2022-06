Nuevo show de ByN: Aníbal Mosa destruye a Alfredo Stöhwing

Aníbal Mosa presenció el triunfo de Colo Colo sobre Inter de Porto Alegre por la Copa Sudamericana, aunque no salió tan contento del Estadio Monumental. El miembro de la comisión de fútbol se refirió a la demora de refuerzos y apuntó al nuevo presidente de ByN, Alfredo Stöhwing.

Mosa se refirió al lento actuar colocolino para traer refuerzos y apuntó hacia el nuevo mandamás colocolino:

“Hay nombres en carpeta, los maneja Daniel Morón. Hay una comisión fútbol que no ha funcionado, no sé por qué. Parece que el presidente no le da mucha importancia. La comisión fútbol debe tener una dinámica diferente a la presidencia del club y nos hemos reunido sólo dos veces con este presidente", dijo Mosa.

“Se lo hice ver a este presidente, en ventanas de contratación nos deberíamos reunir todas las semanas, hay candidatos que aparecen, que se caen, es otra dinámica. No puede ser guiada por el presidente, sino por personas que saben de fútbol", continuó reclamando.

"Él no conoce la industria, la está conociendo recién. Esperemos que lo haga rápido y entienda lo que es Colo Colo", continuó. "Nos queda una segunda rueda para ser campeón y no podemos dar ventajas. Hay que salir campeones como sea. Más allá lo que pase con Inter hay que apoyar lo que dice el técnico", enfatizó el empresario.

“Siempre daré los votos para mejorar el equipo y apoyar a Gustavo Quinteros. Confío en su criterio para armar equipos. Si él dice que necesita variantes para darle holgura a este equipo, se debe hacer. Se nos cae un titular y se viene el equipo abajo, la idea es que el entrenador mire a la banca y tenga recambio”, concluyó.