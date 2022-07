Nuevo refuerzo de la UC ilusiona a los hinchas Cruzados

La Católica se arma con todo para este segundo semestre, desde San Carlos de Apoquindo buscan alcanzar a Colo-Colo en la punta de la tabla.

César Pinares nuevamente será jugador cruzado, el ex Unión Española habló en las redes sociales de Universidad Católica acerca de su retorno al club precordillerano y le envió un mensaje a los hinchas cruzados.

"Estoy muy contento de regresar a acá, donde viví muchas alegrías. Quiero poder volver a repetir esa sensación. La decisión difícil no era. Pasa por los momentos que viví acá, el fútbol que pude conseguir y mucha gente a la que estimo sigue trabajando en el club. Son muchas cosas que hacen que yo no dudara en volver a Católica", dijo el ex seleccionado nacional.