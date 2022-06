Nuevo refuerzo de la U promete ganarle a Colo-Colo

Emmanuel Ojeda estuvo en conferencia de prensa en su presentación en el CDA: "Estoy muy feliz de lo que voy a vivir”, aseveró frente a los medios.

Emmanuel Ojeda no escondió su alegría por llegar como refuerzo a Universidad de Chile.

Ojeda llega a la ‘U’ desde Rosario Central para potenciar la zona media ‘azul’. Fue seleccionado Sub 20 de Argentina y disputó el Sudamericano de Ecuador en el 2017.

En rueda de prensa, el jugador de 24 años declaró que “necesitaba vivir esta experiencia, es un club muy grande. Siempre lo vi con buenos ojos, no se pudo dar antes pero ya estoy acá”.

Para terminar, el nuevo fichaje del elenco laico reveló que Emiliano Vecchio le contó sobre la mala racha de la ‘U’ en los Superclásicos.

“Me han contado que hace mucho no se gana un clásico. Me ha tocado jugar varios clásicos en la ciudad, que se viven muy similar a acá. He ganado, he perdido, pero todos saben que es un partido aparte. Voy a dar lo mejor de mí para sacar esa maldición“, sentenció.