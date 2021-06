Nuevo entrenador del Inter de Milán ya decidió lo que hará con Arturo Vidal

A pesar de no haber asumido aún, Simone Inzaghi ya mueve piezas en el Inter y Arturo Vidal sería parte de los movimientos que vivirá el plantel.

Después de 11 temporadas de sequía, Inter de Milán volvió a levantar el Scudetto con Alexis Sánchez y Arturo Vidal en sus filas. Los lombardos se coronaron campeones de la Serie A a varias fechas del final, pero pese a eso tras el logro Antonio Conte dejó su puesto.

Así, varios nombres sonaron para hacerse cargo del flamante campeón italiano, pero finalmente todo apunta a que Simone Inzaghi se hará cargo. Y junto con su llegada, una serie de cambios se vivirán al interior del equipo, tanto a nivel económico como en el plantel.

Así, Arturo Vidal sería uno de los jugadores que no entraría en los planes para la próxima temporada. Ante eso, todo parece indicar que en este período de fichajes le buscarán nuevo club. Y por dos principales factores: su alto sueldo y su edad, a lo que se suma su poco vistosa campaña pasada.

Y a pesar de que se esperaba que el mediocampista chileno aún tuviera un poco de esperanza, ahora se derrumbaría. Esto porque La Gazzetta Dello Sport informó que Inzaghi ya habría informado su decisión sobre la continuidad del oriundo de San Joaquín. Y la información no es nada alentadora.

El medio citado reveló que el ex técnico de la Lazio habría optado por mantener a Roberto Gagliardini por sobre al “King”. Esto pensando en el medio terreno para la próxima temporada, por lo que estaría prácticamente definido que el ex Barcelona no continuará en Milán.

Dicha determinación significaría un golpe aún más duro para el ex Colo Colo. Esto porque tendrá que buscar un nuevo club donde competir en la siguiente temporada después de ser campeón de Italia con los lombardos.

Mientras todo eso sucede en el Viejo Continente, en Chile Vidal se encuentra hospitalizado y diagnosticado con Covid-19 positivo. Razón por la que no podrá estar presente en los duelos ante Argentina y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.