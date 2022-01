Nuevo DT azul : "Elegí a la U porque es un club con orden institucional"

Nuevo DT azul fue presentado en el CDA y señaló que ahora los universitarios volverán a estar peleando arriba tras una temporada para el olvido.

"Es un día de felicidad en lo personal, llegar a dirigir un grande de Sudamérica como lo es la U. Estamos felices, orgullosos, han depositado la confianza en nosotros y en el papel tenemos un contrato por un año, pero queremos que sea un proyecto a largo plazo. A eso vinimos a la U", comenzó relatando el colombiano.

Luego comentó que "seguramente será un año bueno, hay expectativas, tenemos una hinchada fascinante y nos entenderemos entre todos. ¿Mi llegada acá? No lo tuve que pensar mucho. Cuando te hablan de la U es sinónimo de trabajar en un grande de Chile y Sudamérica, con gran historia, con un ADN que me encanta. Tuve otras ofertas, pero la U era el equipo y lugar que elegimos".

Sobre lo que espera para el 2022, indicó que "buscaremos las primeras posiciones, hay que ganar, competir y volver a torneos internacionales. Pretendemos que el jugador que llegue encaje en nuestra idea, de tener protagonismo en los partidos, de someter a rivales a través de la posesión, de ir a campo contrario, parar la línea defensiva en la mitad del campo, que tengan valentía y determinación los jugadores".

"Queremos un equilibrio defensivo, hay que trabajar bien los dos sistemas. Necesitamos jugadores que se adecuen y se comprometan. Que no den balones por perdidos y nunca claudiquen. Intentamos siempre contratar jugadores acordes con esa calidad futbolística", añadió.

"Aprendí desde la época de jugador, durante 14 años, que siempre hubo campañas buenas, malas y regulares. Las instituciones tienen momentos. Me gustan esos retos, la presión se convierte en un estímulo, sabemos que lo deportivo no ha estado bien pero eso debe terminar. Y va a terminar", contó.

Para esto, cree que "hay un aliado que es esa gran hinchada, esos factores son un plus. He aprendido desde la adversidad, con derrotas deportivas, pérdidas familiares, temas de salud y eso ayuda a enfrentar retos. Temor y miedo no hay, sé la obligación que tengo. Los jugadores deben acostumbrarse a ganar", remató Santiago Escobar.

Santiago Escobar, DT de la @udechile: "Con los refuerzos estamos trabajando en equipo" #PelotaParadaxTNTSports 👇 pic.twitter.com/0Q3rlkQzBX — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) January 3, 2022

