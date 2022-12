Nuevo delantero de la U promete ganarle a Colo Colo

El delantero argentino se refirió a la mala racha de la U en el Superclásico ante Colo Colo. "Este año eso va a cambiar", lanzó Leandro Fernández.

"Me enteré acá en Chile la cantidad de años que Universidad de Chile no logra vencer a Colo Colo. Pero este año eso va a cambiar, me gustan los desafíos y este es uno más en mi carrera", inició el ex atacante de Independiente en diálogo con Directv.

Además, reveló que arribó al CDA porque "es un club grande. Hable con Nery Domínguez y me comentó cosas de la institución. Acepté sin saber que (Mauricio) Pellegrino iba a ser el DT. Vine a cambiar la historia de la U".

"Si Pellegrino decide jugar con tres arriba me puedo adaptar. Me gusta ser participativo en el juego y que mis compañeros hagan goles. Me siento más cómodo jugando más suelto acompañando a un centrodelantero", añadió sobre su posible posición en el equipo de la U.

Finalmente, aseguró que conversó con Leandro Benegas antes de concretar su llegada a la U: "Es un gran profesional, fuimos compañeros nos llevamos muy bien. Cuando llegó a Independiente la gente no lo conocía mucho. Es un excelente jugador, espero cruzarnos en cancha".