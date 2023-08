Nueva polola de Mauricio Isla se luce en club nocturno

Mauricio Isla lo estaba pasando muy mal, así lo expresó en sus redes sociales, ya que su hija Luz Elif se mudó a España junto a Gala Caldirola.

"Hoy es el día más triste de mi vida , hace casi un año se fue mi princesa grande y hoy te toca partir a ti princesita pequeñita. Papá seguirá luchando por ustedes y de donde esté le pediré a Dios que las cuide mucho", expresó el lateral hace unas semanas.

Pero no todo va mal en la vida del futbolista, ya que una bailarina estaría consolando al Huaso, la mujer quien acumula más de 70 mil seguidores en Instagram fue novia de Andrés Vilches, ex jugador de Colo Colo y la UC.

Javiera Belén fue vista junto a Isla y los rumores de un pololeo co,enzaron a crecer, la modelo invitó a todos sus seguidores a su show en club nocturno: "Nos vemos este viernes para un show imperdible", redactó en sus redes sociales.

El Huaso será jugador de Independiente

Según informa TNT Sports Argentina, el lateral derecho llegó a un acuerdo de palabra con Independiente de Avellaneda y “ambas partes ya cruzan documentación para que viaje, se haga la revisión médica y firme”.

Isla tuvo un pobre paso por Universidad Católica, su ex entrenador Ariel Holan se refirió en su salida al mal funcionamiento del Huaso en la UC: “Mauricio jugó muchos partidos, una excelente cantidad de minutos y creo que en esos partidos mostró su categoría. Ha hecho goles, pases de gol y en otros tal vez no jugó como hubiese deseado jugar. Pero en el balance como cualquier futbolista tuvo momentos buenos y no tan buenos. Eso es lo que vi de su performance. No hay mucho más para decir”,

Cabe destacar que esta será la novena camiseta que defenderá el ex seleccionado nacional de Chile: Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella, Cagliari, Fenerbahce, Flamengo, Universidad Católica.