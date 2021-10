Ñublense vuelve a burlarse de Colo-Colo tras victoria en el Monumental

Ñublense dio la sorpresa de la fecha 23 del Campeonato Nacional y, en el Estadio Monumental, derrotó a Colo Colo con el úico gol de Matías Moya.

Los ‘diablos rojos’ volvieron a celebrar ant el cuadro popular, luego del 5-1 de la primera rueda del torneo y, al igual que esa vez, lo celebraron con un meme en sus redes sociales.

Esta vez con un mensaje que el “Chavo del 8” le dedicó a los hinchas colocolinos y también con el ya popular “Loco Rene” y su “me río toda la noche”.

“Nuestro querido amigo, el Chavo del Ocho, les tiene un mensaje. Además, el ‘Loco Rene’ representa el sentir de todo el pueblo Ñublensino”, escribieron los ‘diablos rojos’ en sus redes sociales.

Vale señalar que, con este triunfo, Ñublense subió al noveno lugar del Campeonato Nacional con 29 puntos y quedó a 3 unidades de zona de clasificación a torneos internacionales.

Fernando Cordero no estuvo de acuerdo con el posteo: "CM un poco de respeto, este no es ni será nunca el pensamiento de los jugadores que representan hoy al equipo, se ganó y obvio estamos felices, pero hay que ser humildes en el triunfo y en la derrota, hoy no somos los mejores y cuando perdemos no somos los peores. RESPETA PARA SER RESPETADO. Felicidades equipo, tremendo partidos se mandaron".

El fútbol chileno no para. El fin de semana arranca la fecha 24 del Campeonato Nacional 2021 con el partido que disputarán el sábado Unión La Calera y Universidad Católica de la disputa por la parte alta del torneo.

Revisa acá la programación completa:

Sábado 2 de octubre

- Unión La Calera vs. Universidad Católica, 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Domingo 3 de octubre

- Palestino vs. Colo Colo, 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

- Universidad de Chile vs. Antofagasta, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

- Unión Española vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio Santa Laura.

Lunes 4 de octubre

- Cobresal vs. Audax Italiano, 11:00 horas. Estadio El Cobre.

- Deportes Melipilla vs. Santiago Wanderers, 18:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

- Huachipato vs. Curicó Unido, 21:00 horas. Estadio CAP.

Martes 5 de octubre

- Ñublense vs. Deportes La Serena, 20:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".