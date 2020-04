Novia de Johnny Herrera regresó a trabajar para ayudar a contagiados con coronavirus

Steffi Scholtbach regresó como enfermera para poner su grano de arena en la lucha contra el Covid-19. "Tenía que ser parte de esto" dijo la profesional.

Steffi Scholbach, de 31 años, es enfermera titulada de la Universidad de Valparaíso y actual novia del futbolista Johnny Herrera. Y tras tres años, volvió a trabajar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un recinto de a Quinta Región.

La profesional de la saludo quiere ayudar a combatir el brote de coronavirus que afecta a gran parte del mundo y Chile.

En conversación con LUN, sostiene que “obviamente que da susto irse a los leones, pero aunque sea riesgoso no me podía quedar en casa. Tenía que volver y ser parte de esto. Estaba nerviosa al principio, pero después me di cuenta que es como andar en bicicleta. Hay cosas que nunca se olvidan”, aseveró.

¿Cómo ha sido el regreso a la UCI en medio de la pandemia? “Estamos bien, hasta ahora no tenemos ningún caso donde estoy yo, pero es cosa de esperar y luego van a empezar a llegar. Es difícil, hay mucha incertidumbre y una piensa que no estamos preparados. Ahí uno se da cuenta de las falencias que tienen los servicios de salud. porque faltan protocolos, materiales, mascarillas, y se necesitan muchas cosas. Y estamos contra el tiempo. Por ahora, no tenemos casos y ya se están haciendo capacitaciones en el caso que aparezca”, comentó

En esa línea, agrega: “En la UCI llegan los más graves, pero por ahora, afortunadamente, nos llegó solo una sospecha e coronavirus y se descartó. Si he escuchado que a urgencias han llegado muchas sospechas. Y acá estamos tomando exámenes, radiografías y todo lo que se tenga que hacer para descartar o comfirmar los casos. A la gente que no tiene síntomas no se hace ningún tipo de examen”.