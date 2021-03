Novia de Cristiano Ronaldo: "Él no cocina, después de entrenar se merece un plato de comida"

Georgina Rodríguez contó que el crack portugués no cocina en su casa, pues se concentra netamente en sus actividades deportivas.

"Él no cocina. Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef y yo a veces cocino", dijo la modelo a la revista italiana Sportweek.

Sobre otras labores de la casa, Rodríguez contó que "cambiar una apolleta en nuestra casa es imposible, tenemos techos tan altos. Si fueras Cristiano Ronaldo, ¿cambiarías una ampolleta del suelo?. Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces".

La polola de CR7 también confesó que ha "aprendido mucho de él. Me ayuda, me enseña y me motiva. Al final eres el reflejo de lo que ves, y yo lo veo".

"Mi familia es mi prioridad. Mis hijos y mi esposo son lo primero. Los cuido mucho y mi corazón está atrapado. Lleno de amor. En Turín, tenemos una casa con jardín donde los niños pueden jugar. No nos falta nada", finalizó.