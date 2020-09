El volante de la roja utilizó sus redes sociales para colgar unas palabras de agradecimiento.

El King ya está en Milan para ser nuevo jugador del Inter, el chileno recibió varios mensajes de ex compañeros que lo despidieron a través de las redes sociales, este lunes fue el turno del mismo Vidal que posteó un emotivo mensaje en su cuenta personal de Instagram.

"Hoy me despido de todos en @fcbarcelona, despues de vivir 2 años maravillosos en este gran Club. Me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y por haber jugado junto a grandes jugadores y muy buenas personas. Quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros, a los entrenadores, los doctores, el staff y a toda la maravillosa afición que me demostró siempre mucho cariño. ❤️❤️

Hoy empiezo una nueva etapa en mi vida pero van a estar siempre en mi corazón.

Nos vemos pronto, y siempre Visca Barça! 💙❤️

Arturo👑