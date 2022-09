"Nos merecemos ir a la B": Hinchas de la U tras empate ante Coquimbo

En un partido con poco fútbol y sin luces, que apenas contó con dos tiros al marco del arco para Coquimbo Unido, y que tuvo en la Universidad de Chile a Cristóbal Campos como salvador azul.

El Pirata y los laicos empataron sin goles en el duelo en el que ambos necesitaban ganar para alejarse o salir de la zona de descenso respectivamente.

Con ocho partidos en línea sin ganar en el torneo gracias a cinco derrotas y tres empates, Universidad de Chile aumenta su mala racha y trepa al 13° puesto de la tabla con 23 puntos, pero dependen de lo que hagan Antofagasta (14°, 22 unidades) y La Serena (15°, 21 positivos) en sus respectivos partidos para no caen a zona de descenso. Coquimbo se mantiene último (16°) con 20.

Los hinchas se lanzaron a las redes tras el duelo en Valparaíso:

Me van a disculpar pero hoy la U hipoteco el 90% de su permanencia en primera.Jugaste a no perder vs el colista y campos fue figura. Lopez debe irse ahora ya,No resiste más el proceso. Quizás así podamos tener una luz de esperanza mínima. Yo no veo salida#VamosLaU #UdeChile