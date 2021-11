"Nos es muy bueno": Tuiteros se burlan del nivel futbolístico de Boric

"Nos es muy bueno": Tuiteros reaccionaron al partido amistoso en medio de la campaña presidencial de segunda vuelta de Gabiel Boric.

Boric se llenó de comentarios tras la viralización de un video grabado en septiembre, pues en su campaña participó de una pichanga en San Fernando para estirar un poco las piernas.

"Invertir en deporte es invertir en salud, en calidad de vida, en comunidad", es el discurso de Boric. De hecho, agrega que "el deporte debiera ser un derecho, es la mejor inversión en salud, tanto física y mental que podemos tener".

También señaló que los clubes de barrio necesitan atención por parte del Estado. Prometió "inversión en los Clubes Deportivos barriales, a lo largo de todo Chile hay clubes deportivos que en las poblaciones son un tremendo apoyo de cohesión social. Queremos apoyarlos y vamos a invertir en ustedes".

Alter Ego@digoloquequiero·15hEn respuesta a @usuariodeinetOjalá que no gobierne como juega. Porque si es asi, nos vamos a la B.



Sebastián Morales @SebamrlsEn respuesta a @usuariodeinetSerá mi candidato y lo que querai... Pero puta que es malo pal balón!!

Gabriel Boric · Amazing skills & goals 2021 4K HD pic.twitter.com/i1KEM6iLRQ — patriota54336546346🇨🇱📈 (@usuariodeinet) November 29, 2021

