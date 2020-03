El ex lateral de Boca Nolberto Solano fue detenido por la Policía Nacional por participar en una reunión social en Lima, con lo que burló la cuarentena nacional decretada por el gobierno para impedir el incremento de casos del coronavirus COVID-19 en Perú.

Solano, actual asistente técnico de la selección peruana de fútbol, y Zegarra, entrenador del club Atlético Grau, formaban parte de una reunión en una residencia del distrito de La Molina cuando la policía fue alertada por los vecinos.

Finalmente, Solano pidió disculpas: "Los que me conocen saben que he tratato de manejarme de la mejor manera. Fui a un almuerzo y terminar en una situación como la de noche que no fue una fiesta, solo fue una reunión, un almuerzo que me invitaron de una miga vecina que siempre nos visitamos y sucedió lo que todos. Obviamente estoy muy arrepentido de todo esto y pido las disculpas del caso", indicó el ayudante de Ricardo Gareca, al tiempo que remarcó que durante la intervención policial "nunca hubo una falta de respeto porque ellos están cumpliendo su trabajo y nosotros solo seguimos con la orden".

Horas antes, el presidente peruano, Martín Vizcarra, informó que en las últimas horas se han diagnosticado 100 nuevos casos de coronavirus en Perú, lo que elevó la cifra total de enfermos a 580.

De estos enfermos, 58 están hospitalizados, 14 en cuidados intensivos y 13 de ellos con ventilación mecánica.

Nolberto Solano tiene que ser despedido ya de @TuFPF. Por incompetente (su trabajo al frente de la sub 23 fue un DESASTRE) y por imbécil. Lo de anoche ha sido un papelón imperdonable. Que se vaya a Inglaterra a romper la ley. A ver qué pasa. — Raul Cachay A. (@RaulCachayA) March 27, 2020

Lo de Ñol Solano es un error (no puedes asistir a reuniones fuera de tu casa) y su justificación es un horror. Muestra total desconocimiento e irresponsabilidad. En estos casos es mejor quedarse callado como lo hizo Pablo Zegarra. — Fernando Egúsquiza (@fegusquizap) March 27, 2020