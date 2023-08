Lionel Messi provocó un alto impacto desde que anunció en una entrevista que había decidido continuar su carrera en Miami en desmedro del F.C Barcelona o las otras alternativas que manejó tanto en Europa como en Arabia Saudita luego de ser campeón del mundo en Qatar.

El anuncio del club significó un aumentó de un millón más de trece millones en instagram en la cuenta oficial y los valores de transmisión de la MLS se han cuatriplicado sin siquiera haber debutado todavía.

Lionel Messi acumula cinco goles en tres partidos con el Inter Miami.

Lionel Messi ha participado en los tres juegos que el equipo ha disputado en la Leagues Cup y los estadios han estado repletos. El efecto Messi tiene toda una revolución y este viernes se conoció un episodio inédito en la carrera del diez.

La historia le pertenece a Cristian Salamanca, un colombiano que reside en Miami desde hace un año y medio y que se desempeña en una empresa de aseo que presta labores justamente para el equipo del astro trasandino.

“Me tocó limpiar los baños del sector donde estacionan los buses. Estaba ahí afuera afortunadamente cuando llegó el bus y bajaron todos los jugadores. El ultimo fue Messi. Bastó con gritarle ‘¡ey, campeón del mundo!’, que se volteó a mirar. Me levanté la camisa del uniforme y tenía abajo la remera de la selección argentina y un marcador”, comenzó su relato con el diario La Nación de Argentina.

La firma de Messi que le provocó el despido de su lugar de trabajo a Cristian Salamanca.

El problema llegó después producto del reglamento interno, ya que todo trabajador del club o que preste servicios debe mantener un comportamiento profesional y entre todas las cosas que no pueden realizar, una de las más importantes es no interferir en la concentración de los jugadores del Inter Miami.

Lionel Messi se coronó campeón en el Mundial de Qatar 2022.

“Él me regaló su autógrafo. Enseguida vino la seguridad, me sacaron y me echaron de mi trabajo, pero valió la pena cada segundo”, concluyó Salamanca.