No se quiere jubilar: Claudio Bichi Borghi sueña con volver a dirigir

El Bichi Borghi se desempeña actualmente como panelista del popular programa TST en TNT Sports, el ex futbolista lleva 7 años sin sentarse en la banca de un club, es por eso que muchos se preguntan si volverá a conducir un cuerpo técnico.

“No lo sé, depende mucho de los proyectos que haya. En el canal hay situaciones que ya se repiten y no digo que te van aburriendo, pero sí estancando. A veces uno tiene ganas de hacer otras cosas. No me he puesto a analizar”, confesó el Bichi a BolaVip Chile .

Además agregó que le han llegado opciones para entrenar, pero que ninguna ha sido demasiado seria. “Ofertas siempre hay, pero son muy vagas y pasajeras. Alguien te llama y te dice si quieres trabajar, pero sin saber el proyecto que tienen”, agregó Borghi.

El paso de Claudio Borghi por Liga de Quito fue muy malo. El entrenador argentino hizo muy poco en los tres meses que permaneció en el club ecuatoriano.

“Estoy en la juventud de mi vejez. Voy a cumplir 59 años, todavía puedo dirigir, entonces hay que evaluar”, destacó.

El campeón del mundo en el 86 no tiene dudas: “Si bien veo más fútbol que nunca y estoy empapado, estoy sentadito en un lugar, no es lo mismo que estar en una cancha. Esa es la evaluación que hay que hacer”, cerró.

Además de la Selección Chilena, el Bichi fue tetracampeón con Colo Colo entre 2006 y 2007, liderando el equipo albo que perdió la Copa Sudamericana. También sacó campeón a Argentinos Juniors en 2010.

En la Liga de Quito le fue muy mal, de los siete partidos jugados en el torneo doméstico, ganó dos, empató dos y perdió tres. Ha marcado tres goles y recibió nueve. De los 21 puntos disputados solo sumó ocho.