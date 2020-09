No se detiene: Juan Cristóbal Guarello disparó otra vez contra Colo-Colo

Juan Cristóbal Guarello volvió a arremeter contra Colo-Colo por otro polémico episodio que protagonizó el equipo en su concentración en Uruguay.

Colo-Colo sumó hoy un nuevo episodio que profundiza la crisis que viven. El equipo, que se encontraba concentrado en Uruguay previo a su duelo ante Peñarol por Copa Libertadores, recibió la visita de un ex jugador albo rompiendo la burbuja sanitaria señalada en los protocolos de seguridad.

La acción trajo muchas repercusiones en Chile y en Conmebol, ya que aseguraron que se podrían tomar acciones contra el Cacique. Y aquí en Chile, especialmente en Radio ADN, la noticia causó la ira del periodista Juan Cristóbal Guarello, quien volvió a disparar contra Colo-Colo.

“No sé si a Colo Colo le gusta regalar plata o qué. En sí el hecho no tiene una gravedad tan grande, por algo el partido se jugará y Peñarol no pide los puntos… Pero en este momento de Colo Colo, con todos los problemas que hay, que llegaste de Brasil con una persona contagiada, los líos que te trajo y el partido contra Antofagasta que no se juega, si va el Grillito Biscayzacú no debería ser recibido. Y si lo reciben, para qué se andan exhibiendo”, explotó Guarello.

Además añadió: “cuál es la necesidad de subir la foto a las redes sociales si acá saben que hay una recomendación. Po último toma, ahí tienes la camiseta. Buena onda, pero para qué regalarse y crear más problemas”.

“Colo Colo tiene problemas específicos: la conformación del plantel, el funcionamiento y la organización, pero se inventa tantos problemas extra que te das cuenta lo mal gobernado que esta el club en este momento, lo mal gestionado”, comentó sin pelos en la lengua.

Finalmente, opinó que “debería haber un jefe de delegación que dijera que ‘no podemos recibir al Grillo, mala suerte, que le vamos a hacer. Lo queremos mucho, pero en este momento no se puede’. ¿Pero qué hacen? Oye ven, toma. Sácate una foto y súbala a todas las redes sociales… No se puede ser tan tonto”.

A continuación puedes ver la polémica foto del Grillo Biscayzacú:

Incluso fue el mismo Gustavo Biscayzacú quien utilizó su cuenta de Instagram para explicar lo sucedido: